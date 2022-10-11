Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву

Страны G7 не предложили конкретных мер помощи Киеву. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на проект заявления.

«Они [страны] не предоставили подробностей о каких-либо конкретных новых шагах, которые они предпримут, или об оружии, которое они предоставят», — говорится в сообщении.

Отмечается, что страны G7 продолжат предоставлять Киеву «финансовую, гуманитарную, военную, дипломатическую и юридическую поддержку столько, сколько потребуется».

Кроме того, Россию предупредили о том, что за любым нападением на западную инфраструктуру последует «единый и решительный ответ».