СМИ: Маск звонил Путину перед публикацией постов об Украине
Илон Маск звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы спросить у него, как он видит ситуацию. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило американское издание Vice,
По данным издания, об этом стало известно от политолога Яна Бреммера. Он разослал подписчикам своего консалтингового агентства Eurasia Group письмо, где и сообщил эту информацию. Как пишет источник, глава государства заявил, что готов к переговорам, но только если Украина признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области российскими, и заодно согласится на нейтральный статус.
Однако позже Маск опроверг эту информацию. Он заявил, что последний раз разговаривал с российским лидером 18 месяцев назад о космосе.