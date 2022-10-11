СМИ: Маск звонил Путину перед публикацией постов об Украине

Илон Маск звонил президенту России Владимиру Путину, чтобы спросить у него, как он видит ситуацию. Об этом во вторник, 11 октября, сообщило американское издание Vice, пишет Telegram-канал Mash.

По данным издания, об этом стало известно от политолога Яна Бреммера. Он разослал подписчикам своего консалтингового агентства Eurasia Group письмо, где и сообщил эту информацию. Как пишет источник, глава государства заявил, что готов к переговорам, но только если Украина признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонскую и Запорожскую области российскими, и заодно согласится на нейтральный статус.

Однако позже Маск опроверг эту информацию. Он заявил, что последний раз разговаривал с российским лидером 18 месяцев назад о космосе.