Скончался почетный сотрудник уголовно-исполнительной системы Рязанской области Николай Хориков

В понедельник, 10 октября, на 70-м году жизни умер полковник внутренней службы в отставке, почетный работник уголовно-исполнительной системы России Николай Хориков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Николай Хориков закончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, был заместителем начальника УИН Минюста России Рязанской области. С апреля 1989 по октябрь 1993 года он возглавлял ИТК-6 УИД УВД Рязанского облисполкома. Отмечается что под его руководством колония регулярно лидировала в рейтинге учреждений региона.

Кроме того, Николай Хориков был председателем регионального отделения ветеранов уголовно-исполнительной системы Рязанской области, он проводил патриотическую работу с молодыми сотрудниками УИС региона.

Руководстве и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выразили соболезнования его родным и близким. С Николаем Хориковым простятся 12 октября в 12:30 в селе Грачи Рязанской области.