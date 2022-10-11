Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 11
Срд, 12
10°
Чтв, 13
10°
ЦБ USD 63.68 1.37 12/10
ЦБ EUR 62.35 1.55 12/10
Нал. USD 65.46 / 70.4 11/10 17:05
Нал. EUR 62.8 / 67.49 11/10 16:55
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанцам рассказали, как осенью сэкономить на покупке техники
Без техники нашу жизнь сложно представить в современных...
7 часов назад
521
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
4 079
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
5 407
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
5 910
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Скончался почетный сотрудник уголовно-исполнительной системы Рязанской области Николай Хориков

В понедельник, 10 октября, на 70-м году жизни умер полковник внутренней службы в отставке, почетный работник уголовно-исполнительной системы России Николай Хориков. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Николай Хориков закончил Рязанскую высшую школу МВД СССР, был заместителем начальника УИН Минюста России Рязанской области. С апреля 1989 по октябрь 1993 года он возглавлял ИТК-6 УИД УВД Рязанского облисполкома. Отмечается что под его руководством колония регулярно лидировала в рейтинге учреждений региона.

Кроме того, Николай Хориков был председателем регионального отделения ветеранов уголовно-исполнительной системы Рязанской области, он проводил патриотическую работу с молодыми сотрудниками УИС региона.

Руководстве и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выразили соболезнования его родным и близким. С Николаем Хориковым простятся 12 октября в 12:30 в селе Грачи Рязанской области.