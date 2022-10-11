Рязанская группа Feelin’s вернулась из тура по России

Группа Feelin’s под управлением Геннадия Филина вернулась из филармонического тура по городам России. Об этом рассказал менеджер группы.

Музыканты выступили в международном составе — с итальянским вокалистом Борисом Саволделли, с которым сотрудничают с 2014 года.

Концерты были приурочены к 100-летию российского джаза и дню рождения Сергея Есенина. Коллектив представил программу «ЕсенинJazz», которая включает международные хиты на трех языках — итальянском, английском и русском.

Артисты проехали восемь городов России от Архангельска на севере до Урала, Сибири, Алтая и Татарстана.