Рязанец пытался доставить 12 мобильных телефонов в исправительную колонию с помощью квадрокоптера
Мужчину задержали сотрудники оперативного отдела.
Рязанец пытался доставить 12 мобильных телефонов в исправительную колонию с помощью квадрокоптера. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.
Мужчина пытался перебросить 12 сотовых телефонов и десять сим-карт на территорию исправительной колонии № 3 с помощью квадрокоптера. Предварительно все предметы он поместил в полиэтилен и перемотал скотчем.
Сотрудники оперативного отдела задержали мужчину. Он пояснил, что вещи принадлежат ему и предназначались для осужденных.
В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении.