Рязанец пытался доставить 12 мобильных телефонов в исправительную колонию с помощью квадрокоптера

Мужчину задержали сотрудники оперативного отдела.

Рязанец пытался доставить 12 мобильных телефонов в исправительную колонию с помощью квадрокоптера. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила пресс-служба регионального УФСИН.

Мужчина пытался перебросить 12 сотовых телефонов и десять сим-карт на территорию исправительной колонии № 3 с помощью квадрокоптера. Предварительно все предметы он поместил в полиэтилен и перемотал скотчем.

Сотрудники оперативного отдела задержали мужчину. Он пояснил, что вещи принадлежат ему и предназначались для осужденных.

В отношении задержанного составили протокол об административном правонарушении.