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Российских водителей предупредили о «штрафе за штраф»
Об этом предупредила адвокат Евгения Рыжкова.

Россиян предупредили о последствиях неоплаты штрафа за нарушение ПДД. Разъяснение во вторник, 11 октября, дала адвокат Евгения Рыжкова в интервью агентству «Прайм».

Штраф за нарушение ПДД необходимо оплатить в течение 60 дней с момента, как постановление вступило в законную силу. Если не заплатить в срок — человеку грозят штрафные санкции. Например, штраф может увеличиться вдвое, либо человеку назначат административный арест до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

Рыжкова добавила, что по этой причине стоит свести повторное наказание к начальному штрафу.