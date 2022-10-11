Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Взрывы начались с 6.03 и продолжались на протяжении 40 минут.
В Запорожье произошли не менее 16 взрывов по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Взрывы начались с 6.03 и продолжались на протяжении 40 минут. Рогов уточнил, что Запорожье временно находится под контролем режиме Зеленского. В нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством.
По словам Рогова, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Они не несут угрозы мирному населению.
Напомним, на Украине продолжились ракетные удары по объектам инфраструктуры.