Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Взрывы начались с 6.03 и продолжались на протяжении 40 минут.

В Запорожье произошли не менее 16 взрывов по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Взрывы начались с 6.03 и продолжались на протяжении 40 минут. Рогов уточнил, что Запорожье временно находится под контролем режиме Зеленского. В нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством.

По словам Рогова, удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры. Они не несут угрозы мирному населению.

Напомним, на Украине продолжились ракетные удары по объектам инфраструктуры.