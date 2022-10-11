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Reuters: Зеленский попросит у лидеров G7 предоставить Украине системы ПВО
В частности, Зеленский попросит увеличить поставки средств противовоздушной обороны, считает портал Reuters.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 будет просить увеличить поставки оружия Киеву. Об этом во вторник, 11 октября, стало известно порталу Reuters.

В частности, Зеленский попросит увеличить поставки средств противовоздушной обороны. Ранее он назвал ПВО «приоритетом номер один».

Также участники саммита обсудят действия Белоруссии — Минск выставил российско-белорусские ВС на южных границах республики. На саммите выступят с предупреждение к стране.