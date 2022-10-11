Reuters: Зеленский попросит у лидеров G7 предоставить Украине системы ПВО
В частности, Зеленский попросит увеличить поставки средств противовоздушной обороны, считает портал Reuters.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите G7 будет просить увеличить поставки оружия Киеву. Об этом во вторник, 11 октября, стало
В частности, Зеленский попросит увеличить поставки средств противовоздушной обороны. Ранее он назвал ПВО «приоритетом номер один».
Также участники саммита обсудят действия Белоруссии — Минск выставил российско-белорусские ВС на южных границах республики. На саммите выступят с предупреждение к стране.