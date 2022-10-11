Пригожин призвал депутатов вступить в ЧВК

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал лидеров ЛДПР Леонида Слуцкого и КПРФ Геннадия Зюганова возглавить частные военные компании (ЧВК). Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд» «ВКонтакте».

«Сейчас необходима консолидация общества. Те люди, которые годами говорили с трибун, должны начать что-то делать. Где эти сплоченные коммунисты из КПРФ, где радеющая за Россию ЛДПР, которая оставшись без Жириновского, все мы видим, превратилась в „клоунаду“. Я уже не говорю про партию „Родина“, которую я, в свое время сдуру поддержал, надеясь воспитать из них настоящих патриотов», — сказал Пригожин.

Он призвал «господ „говорунов“ собраться в кучу и возглавить подразделения типа ЧВК „Вагнера“».

«А тем, кто не имеет организаторских способностей, взяться за автоматы или хотя бы саперные лопатки. Вот истинная польза. Вот истинное служение Отечеству», — заявил бизнесмен.