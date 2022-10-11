Появились кадры железнодорожных путей с места подрыва Крымского моста

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик.

Появились кадры железнодорожных путей с места подрыва Крымского моста. Их во вторник, 11 октября, опубликовали в Telegram-канале «Раньше всех».

На кадрах видно, что от высокой температуры рельсы расплавились и прогнулись.

Напомним, утром в субботу, 8 октября, на мосту, загорелась цистерна с топливом. Позже стало известно, что взорвали грузовик. Очевидцы поделились кадрами с места событий.

Путин отреагировал на ЧП и поручил создать правительственную комиссию.

Стало известно о трех погибших. За рулем предположительно был 51-летний Махир Юсубов, а грузовик по документам принадлежал его 25-летнему племяннику. Молодой человек записал видеообращение. Махир Юсубов перевозил груз из Армавира в Симферополь по заказу компании «ТЭК-34». Он впервые совершал поездку для этой фирмы.