Минобороны сообщило о достижении всех целей массированного удара по Украине

В Минобороны России заявили, что цель удара по объектам военного управления и энергетики Украины достигнута. Об этом передает РИА Новости .

В ведомстве отметили, что во вторник, 11 октября, Вооруженные силы России продолжили «массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по объектам военного управления и системы энергетики Украины».

«Все назначенные объекты поражены», — заявили в министерстве.

Ранее взрывы прогремели в Киеве, Запорожье, Одесской, Винницкой, Ровненской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях.

В нескольких регионах пропало электроснабжение, наблюдаются перебои с мобильной связью.