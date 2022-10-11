Минцифры утвердило перечень из 36 видов деятельности для аккредитации IT-компаний

Соответствующий приказ появился на сайте ведомства

Минцифры утвердило перечень из 36 видов деятельности для аккредитации IT-компаний. Соответствующий приказ появился на сайте ведомства.

«Утвердить перечень видов деятельности, относящихся к деятельности в области информационных технологий в соответствии с приложением», — говорится в документе.

В перечень вошли компании, которые занимаются разработкой или модификацией программ для ЭВМ, производством или проектированием программно-аппаратным комплексом, проектированием или иной деятельностью, а также оказанием консультационных и экспертных услуг в отношении информационных систем.

В ведомстве уточнили, что аккредитация IT-компаний является одним из обязательных условий для оформления отсрочки от частичной мобилизации ее сотрудников и получения ряда льгот.