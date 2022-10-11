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Медведев: Столтенберг признал, что НАТО воюет с Россией

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказался о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение альянса. Об этом он написал в Telegram-канале.

Столтенберг ранее заявил, что победа России будет означать «поражение для всех нас, потому что сделает мир опаснее, а нас уязвимее перед российской агрессией».

«Тезис генсека НАТО о том, что победа России будет означать поражение Североатлантического альянса, — прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», — прокомментировал заявление Медведев.

Он также выразил мнение о том, что может вызвать эскалацию конфликта на Украине.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны — поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», — отметил зампред Совбеза России.

Медведев заявил, что участники НАТО и власти США «должны хоть изредка включать свои размягчившиеся мозги».