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Малков принял участие в онлайн-встрече с Владимиром Путиным

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в онлайн-встрече с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В понедельник, 10 октября, президент провел онлайн-встречу с избранными главами субъектов России, в которой поучаствовал Павел Малков.

Путин поздравил всех с победой на выборах и назвал главной целью глав регионов улучшение социально-экономического положения регионов, создание прочной, надежной базы для дальнейшего движения вперед. Президент потребовал от губернаторов контролировать соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации, а также оказания необходимой помощи, поддержки семьям мобилизованных. Глава государства поручил обеспечить функционирование региональных экономик, выполнение всех социальных обязательств.

«Нужно последовательно, неуклонно реализовывать те планы и программы развития, которые мы наметили ранее. Имею в виду модернизацию инфраструктуры — транспортной, инженерной, жилищно-коммунальной, социальную газификацию, весь комплекс мер, связанных со здравоохранением, образованием, улучшением экологической обстановки, созданием комфортной, благоустроенной среды в городах и поселках», — заявил Путин.

Он отметил, что эти факторы напрямую влияют на жизнь людей и по ним нужно постоянно получать обратную связь. После встречи губернатор Павел Малков заявил, что все задачи, поставленные президентом, будут выполняться.

«Среди них — соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации и поддержка семей мобилизованных. Продолжим модернизировать инфраструктуру региона — все, что напрямую влияет на качество жизни. Мнения и пожелания рязанцев всегда будут приоритетом при формировании планов развития области», — сказал глава региона.