Инспекторы ГИБДД будут задерживать уклонистов от частичной мобилизации

Их будут проверять через систему «Поток».

Инспекторы ГИБДД будут задерживать уклонистов от частичной мобилизации. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

Теперь номера машин тех, кто уклоняется от частичной мобилизации, будут внесены в систему «Поток». Инспекторы ГИБДД будут проверять участников дорожного движения с помощью этой программы, и, если информация подтвердится, уклониста доставят либо в отдел УМВД, либо в военный комиссариат.