Детектив Шумякина попросила материально помочь родителям погибшей рязанки Елены Логуновой

Родителям рязанки Елены Логуновой требуется материальная помощь. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила детектив Екатерина Шумякина в своем Telegram-канале.

«Непростые времена настали в семье Кошелевых. Я бы даже сказала — страшные и тяжелые. Очень прошу вас люди, пожалуйста, поддержите родителей Елены материально», — написала она.

Детектив уточнила, что деньги пойдут на мероприятия, связанные с похоронами.

Перевести средства можно по номеру карты Наталии Юрьевны: 2202202122675790

Напомним, тело пропавшей рязанки Елены Логуновой нашли в пятницу, 7 октября. Позже выяснилось, что ее нашли рядом с дачей семьи ее мужа Александра. Мать Елены Наталия Кошелева подтвердила информацию и сообщила, что не будет опознавать тело. Однако женщина опознала ювелирные украшения дочери. Детектив Екатерина Шумякина рассказала, что смерть Логуновой была насильственной. Следком официально подтвердил нахождение тела девушки.