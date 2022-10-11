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Депутата Мосгордумы Зюганова задержали за кражу бензина на заправке

Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержали за кражу бензина. Об этом сообщило РИА «ФАН».

24 сентября внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова заправлял свой автомобиль Infinity и для оплаты приложил банковскую карту. Деньги не списались по техническим причинам, а депутат уехал, не убедившись в том, что оплата прошла.

Сотрудники заправки написали в полицию заявление по факту кражи бензина. Через две недели депутата задержали на Кутузовском проспекте в Москве.

Полиция разбирается в произошедшем, уточняются обстоятельства.