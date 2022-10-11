Депутата Мосгордумы Зюганова задержали за кражу бензина на заправке

Депутата Мосгордумы Леонида Зюганова задержали за кражу бензина. Об этом сообщило РИА « ФАН ».

24 сентября внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова заправлял свой автомобиль Infinity и для оплаты приложил банковскую карту. Деньги не списались по техническим причинам, а депутат уехал, не убедившись в том, что оплата прошла.

Сотрудники заправки написали в полицию заявление по факту кражи бензина. Через две недели депутата задержали на Кутузовском проспекте в Москве.

Полиция разбирается в произошедшем, уточняются обстоятельства.