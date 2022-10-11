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Аксенов: в Керчи и Ленинском районе Крыма ввели высокий уровень террористической опасности
Режим будет действовать до 20.00 23 октября.

В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели высокий уровень террористической опасности. Об этом во вторник, 11 октября, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что это необходимо с целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики. Режим будет действовать до 20.00 23 октября.

«С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан с 20:00 11 октября 2022 г. до 20:00 23 октября 2022 г. на территории городского округа Керчь и Ленинского района Республики Крым будет действовать высокий („желтый“) уровень террористической опасности», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов.