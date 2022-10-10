Зеленский заявил, что рассчитывает на Запад в прикрытии неба

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на Запад в прикрытии неба. Об этом сообщает РБК.

Политик надеется на укрепление международной политической и оборонной поддержки страны, в том числе по прикрытию неба после переговоров с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс.

«Рассчитываем на лидерство Великобритании в укреплении международной политической и оборонной поддержки Украины, в частности по прикрытию нашего неба. Обсудили дальнейшие решительные действия по усилению давления на Россию», — написал Зеленский в своих соцсетях.