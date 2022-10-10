Зеленский рассказал о погибших и пострадавших после обстрела Украины 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о погибших и пострадавших после обстрела Украины 10 октября. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Зеленского, 12 человек погибли, более 80 пострадали из-за российских ударов по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.

Напомним, после обстрелов Путин предупредил о «жестких ответах» в случае продолжения Украиной терактов на территории России.