Юрист рассказала, как мобилизованные будут платить по кредитам

Закон о праве на кредитные каникулы для мобилизованных позволяет вносить платежи по возможности, пени за просрочку начисляться не будут. Об этом агентству « Прайм » рассказала руководитель направления юридической компании a.t.Legal Любовь Боженко.

Закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам, займам мобилизованных, участвующим в СВО, а также членам их семей, ранее подписал президент Владимир Путин.

По словам юриста, мобилизованные и члены их семей получат право приостановить исполнение своих обязательств по кредиту, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Специалист отметила, что кредитные каникулы предоставляются на весь срок службы плюс 30 дней.

Для получения необходимо обратиться к кредитору в течение времени действия договора и подать заявление не позднее 31 декабря 2023 года. Льготный период продлевается, если заемщик был в больнице с заболеванием или ранением, полученным во время СВО. В случае гибели или инвалидности первой группы, обязательства по кредиту должны прекратиться для него и членов семьи.

Пени по просроченным платежам не начисляются.

Фото с сайта Минобороны