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Второе заседание по рассмотрению жалобы на приговор «елатомского стрелка» перенесли

Второе заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор адвоката Антона Франчикова, известного как «елатомский стрелок», отложили на 17 октября на 10:00. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе Первого апелляционного суда общей юрисдикции.

Как отметили в суде, заседание перенесли для подготовки последнего слова. Ранее стало известно, что адвокат «елатомского стрелка» подал жалобу на пожизненный приговор. Первое заседание было перенесено из-за того, что одна из сторон заявила еще одно ходатайство.

Напомним, Франчикова судят за массовое убийство, произошедшее 4 апреля 2020 года. В тот день он находился в собственной квартире в Елатьме. Под его окнами кричала группа местных жителей. Он сделал им грубое замечание. Пять человек, среди которых была супружеская пара, зашли в подъезд дома.

Мужчина вышел из квартиры и четыре раза выстрелил из охотничьего карабина. Трех мужчин он убил, одного ранил. Супружеская пара пыталась убежать, однако Франчиков застрелил их на крыльце подъезда.