В Сасове столкнулись «Форд» и «ВАЗ 2114», есть пострадавшие

Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.

В Сасове столкнулись «Форд» и «ВАЗ 2114». Кадры с места аварии опубликовали в группе «Сасовская неделя».

Авария случилась около городского кладбища на пересечении улиц Зыкиной и Новоелатомская. На дороге столкнулись Ford Focus и «ВАЗ 2114». По словам очевидцев, в «четырнадцатой» находились две девушки.

Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, пострадали три человека — водители обоих автомобилей и пассажирка отечественного авто.

На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.