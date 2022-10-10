В Сасове столкнулись «Форд» и «ВАЗ 2114», есть пострадавшие
Кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.
В Сасове столкнулись «Форд» и «ВАЗ 2114». Кадры с места аварии опубликовали в группе «Сасовская неделя».
Авария случилась около городского кладбища на пересечении улиц Зыкиной и Новоелатомская. На дороге столкнулись Ford Focus и «ВАЗ 2114». По словам очевидцев, в «четырнадцатой» находились две девушки.
Как уточнили в пресс-службе регионального УМВД, пострадали три человека — водители обоих автомобилей и пассажирка отечественного авто.
На месте работают сотрудники полиции. Обстоятельства выясняются.