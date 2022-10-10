В Рязани в доме на улице Колхозной из-за затопленного подвала жильцы остались без отопления

Обращение с просьбой осветить ситуацию жильцы дома опубликовали в соцсетях.

Жители дома на улице Колхозной обратились к СМИ с просьбой осветить проблему с состоянием подвала в их жилище. Пост об этом в понедельник, 10 октября, выложили в группе «Новости Рязани Вконтакте».

Речь идет о трехэтажном доме № 16 по улице Колхозной. Жильцы утверждают, что в доме постоянно затапливает подвал.

«Вода хлещет в более 5 мест в трубе под домом. Управляющая компания ничего делать не хочет, капремонт дома намечен на 2035 год», — написали рязанцы.