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В Рязани двоих иностранцев поймали на распространении наркотиков
Их задержали в дачном секторе на улице Бирюзова.

В Рязани задержали двоих наркоторговцев. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Злоумышленников заметили в дачном секторе на улице Бирюзова сотрудники патрульно-постовой службы. Правоохранителей привлекло поведение молодых людей, и у них возникло подозрение, что они могут быть причастны к незаконному обороту наркотиков. Парней задержали и на место вызвали сотрудников управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД. Оперативники установили, что 21-летние граждане одной из стран Среднеазиатского региона работают на интернет-магазин по сбыту наркотиков. Сами молодые люди проживают в Подмосковье, а в Рязань приехали раскладывать закладки.

Позже на улице Станкозаводской оперативники нашли четыре свертка с метадоном массой более одного грамма.

В отношении мужчин завели уголовное дело. Их заключили под стражу.