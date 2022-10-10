В Рязани 11 октября отключат воду на 18 улицах

В Рязани 11 октября отключат воду на 18 улицах. Об этом сообщает сайт мэрии.

В центре города холодную воду отключат с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

ул. Есенина, д. 59/12, д. 61/13, д. 57 (школа № 43);

ул. Маяковского, д. 10, д. 11, д. 4 корп. 1, д. 4, д. 7, д. 8/1, д. 9;

ул. проезд Машиностроителей, д. 10, д. 2/6, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 6 корп. 1.

В поселке Мирный холодную воду отключат с 9:30 до 15:00 по следующим адресам: