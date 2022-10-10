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В Рязани 11 октября отключат воду на 18 улицах

В Рязани 11 октября отключат воду на 18 улицах. Об этом сообщает сайт мэрии.

В центре города холодную воду отключат с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

  • ул. Есенина, д. 59/12, д. 61/13, д. 57 (школа № 43);
  • ул. Маяковского, д. 10, д. 11, д. 4 корп. 1, д. 4, д. 7, д. 8/1, д. 9;
  • ул. проезд Машиностроителей, д. 10, д. 2/6, д. 3, д. 4, д. 5, д. 7, д. 8, д. 6 корп. 1.

В поселке Мирный холодную воду отключат с 9:30 до 15:00 по следующим адресам:

  • ул. 1-й проезд Добролюбова, д. с 2 по 6 (четная сторона), д. с 3 по 9 (нечетная сторона);
  • ул. 2-й проезд Добролюбова, д. с 4 по 10 (четная сторона), д. с 3 по 9 (нечетная сторона);
  • ул. 3-й проезд Добролюбова, д. с 1/10 по 49 (нечетная сторона), д. с 2 по 52 (четная сторона);
  • ул. 4-й проезд Добролюбова, д. с 2/12 по 50 (четная сторона), д. с 7 по 49 (нечетная сторона);
  • ул. 5-й проезд Добролюбова, д. с 10 по 60 (четная сторона), д. с 3 по 59 (нечетная сторона);
  • ул. 6-й проезд Добролюбова, д. с 4 по 34 (четная сторона), д. с 5 по 31 (нечетная сторона);
  • ул. Громовой, д. с 10/29 по 56 (четная сторона), д. с 9 по 47/42 (нечетная сторона);
  • ул. Добролюбова, д. с 6/2 по 78/56 (четная сторона), д. с 9 по 63 (нечетная сторона);
  • ул. Дорожная, д. с 1 по 55 (нечетная сторона), д. с 2 по 34 (четная сторона);
  • ул. Достоевского, д. с 1 по 49 (нечетная сторона), д. с 2/4 по 52 (четная сторона);
  • ул. Лесная, д. с 1 по 67 (нечетная сторона), д. с 2 по 56 (четная сторона), д. 28 (Полк ДПС);
  • ул. Тюленина, д. с 14/3 по 36 (четная сторона), д. с 15 по 17 (нечетная сторона);
  • ул. Чехова, д. с 1 по 51 (нечетная сторона), д. с 4 по 10 (четная сторона), д. 66 (Комплексный центр социального обслуживания населения Семья);
  • ул. Шевцовой, д. с 10 по 48/32 (четная сторона), д. с 13/15 по 45/30 (нечетная сторона);
  • ул. Новоселковская, д. 17 (Логистическая компания); д. 13 (Полк ППС-Кинологи).