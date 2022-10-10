В Ростовской области разбился военный самолет

ЧП произошло днем 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе.

В Ростовской области разбился военный самолет. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

ЧП произошло днем 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе. Крушение потерпел истребитель СУ-25. Погиб пилот.

Следствие предполагает, что причиной крушения стала техническая неисправность.

Уточняется, что это второй разбившийся самолет в Ростовской области 9 октября.

Фото Telegram-канала Baza