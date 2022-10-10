В Ростовской области разбился военный самолет
ЧП произошло днем 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе.
В Ростовской области разбился военный самолет. Об этом в понедельник, 10 октября,
ЧП произошло днем 9 октября недалеко от хутора Рогалик в Миллеровском районе. Крушение потерпел истребитель СУ-25. Погиб пилот.
Следствие предполагает, что причиной крушения стала техническая неисправность.
Уточняется, что это второй разбившийся самолет в Ростовской области 9 октября.
Фото Telegram-канала Baza