В нескольких областях Украины вновь прогремели взрывы

Взрывы прогремели в том числе в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях и Кривом Роге.

В нескольких областях Украины вновь прогремели взрывы. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил Telegram-канал Baza.

Так, взрывы прогремели в том числе в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях и Кривом Роге.

Напомним, в Киеве утром в понедельник, 10 октября, прогремело несколько взрывов. Момент удара попал на видео. Помимо Киева, удары также пришлись на Львов, Житомир, Тернополь и Днепр. Позже появилась карта ракетных ударов по городам Украины.