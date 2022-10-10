В Курской области при обстреле пострадали два человека

Также известно о прилетах в Крыму.

В Курской области при обстреле пострадали два человека. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украинские военные обстреляли поселок Теткино. Артиллерийский огонь попал в спиртзавод и в жилые дома. В одном из них случился пожар. Всего зафиксировано шесть прилетов.

В результате обстрела пострадали два человека — мужчина вс осколочными ранениями и женщина с ожогами. Их госпитализировали.

Кроме того, известно об обстрелах в Крыму. Ракета взорвалась над Джанкоем. Пострадала 11-летняя девочка — осколки ранили ребенка в плечо.