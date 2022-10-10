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В Госдуме заверили в окончании конфликта на Украине переговорами

Конфликт на Украине закончится переговорами, завил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом 10 октября сообщают «Известия».

«В любом случае конфликт закончится переговорами, но самый главный вопрос — на каких условиях. Путин говорил о том, что мы готовы вести переговоры на условиях того, что референдум проведен», — сказал он.

Депутат отметил, что европейские политики и бизнесмены начали понимать, что санкции против России направлены «в первую очередь на то, чтобы обанкротить Европу».

«Чтобы дальше Европа не скатывалась в пропасть, нужно каким-то образом выйти из этого конфликта, из санкций и дать правильную оценку ситуации, которая привела к этому конфликту», — подчеркнул Чепа.