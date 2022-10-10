В Госдуме предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку

По мнению депутатов, такой предмет повысит нравственное и патриотическое воспитание школьников, а также улучшит их физическую подготовку.

В Госдуме предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы.

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов обратились к главе минпросвещения Сергею Кравцову с предложением вернуть в школьную программу дисциплину «начальная военная подготовка».

По их мнению, такой предмет повысит нравственное и патриотическое воспитание школьников, а также улучшит их физическую подготовку.

«Оно (введение данной дисциплины — ред.) отвечает потребности в активизации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения, поставленной президентом Российской Федерации на оперативном совещании с Советом безопасности Российской Федерации 23 сентября 2022 года, а также способно повысить физическую подготовку современных школьников, дать возможности для их всестороннего развития», — уточняется в документе.