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В Госдуме предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку
По мнению депутатов, такой предмет повысит нравственное и патриотическое воспитание школьников, а также улучшит их физическую подготовку.

В Госдуме предложили вернуть в школьную программу начальную военную подготовку. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщили РИА Новости со ссылкой на авторов инициативы.

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Владимир Павлов обратились к главе минпросвещения Сергею Кравцову с предложением вернуть в школьную программу дисциплину «начальная военная подготовка».

По их мнению, такой предмет повысит нравственное и патриотическое воспитание школьников, а также улучшит их физическую подготовку.

«Оно (введение данной дисциплины — ред.) отвечает потребности в активизации работы по нравственному и патриотическому воспитанию в системе просвещения, поставленной президентом Российской Федерации на оперативном совещании с Советом безопасности Российской Федерации 23 сентября 2022 года, а также способно повысить физическую подготовку современных школьников, дать возможности для их всестороннего развития», — уточняется в документе.