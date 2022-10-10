В Белгородской области учебные учреждения переведут на дистанционное обучение

В Белгородской области на дистанционное обучение переведут школы, колледжи и вузы. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

На удаленный формат работы уйдут учебные учреждения в Белгороде, а также Белгородском, Борисовском, Вейделевском, Волоконовском, Краснояружском и Ровеньском районах, а также в Валуйском, Грайворонском, Шебекинском и Яковлевском городских округах.

«Я надеюсь, вы все, уважаемые взрослые, уважаемые родители и уважаемые учителя, согласитесь, что безопасность наших детей — это главное, что должно волновать каждого взрослого», — сообщил Гладков.