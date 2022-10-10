Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
11°
Втр, 11
11°
Срд, 12
11°
ЦБ USD 62.31 1.06 11/10
ЦБ EUR 60.8 0.82 11/10
Нал. USD 64.5 / 69.99 10/10 16:20
Нал. EUR 62.51 / 68.59 10/10 18:13
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
3 247
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
4 622
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
5 114
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
17 762
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов

Из-за ракетных обстрелов Украина прекратит экспорт электроэнергии в Е. С. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило украинское Минэнерго.

«Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции. Экспорт будет приостановлен до тех пор, пока не стабилизируется собственная энергосистема.

Напомним, ракетные обстрелы начались в Киеве утром в понедельник, 10 октября. Момент удара попал на видео. Помимо Киева, удары также пришлись на Львов, Житомир, Тернополь и Днепр.