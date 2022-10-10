Украина с 11 октября прекратит экспорт электроэнергии в ЕС из-за ракетных обстрелов

Из-за ракетных обстрелов Украина прекратит экспорт электроэнергии в Е. С. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщило украинское Минэнерго.

«Украина прекращает экспорт электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов энергетических объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ракетные обстрелы поразили тепловую генерацию и электрические подстанции. Экспорт будет приостановлен до тех пор, пока не стабилизируется собственная энергосистема.

Напомним, ракетные обстрелы начались в Киеве утром в понедельник, 10 октября. Момент удара попал на видео. Помимо Киева, удары также пришлись на Львов, Житомир, Тернополь и Днепр.