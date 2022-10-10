ТКР: в Сельцах находится более 1,5 тысячи мобилизованных

В Сельцах находится более 1,5 тысячи мобилизованных. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает ТКР.

«Более 1,5 тысячи мобилизованных из Рязанской и Тамбовской областей находится в учебном центре в Сельцах», — говорится в сюжете телекомпании.

Ранее сообщалось, что в учебном центре под Рязанью находятся мобилизованные из Тульской области.

Напомним, военный комиссар Рязанской области Олег Серкез заявлял, что в рамках частичной мобилизации в регионе призовут три тысячи человек.