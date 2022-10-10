Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
11°
Втр, 11
11°
Срд, 12
11°
ЦБ USD 62.31 1.06 11/10
ЦБ EUR 60.8 0.82 11/10
Нал. USD 65.01 / 67.8 10/10 14:10
Нал. EUR 62.8 / 65.91 10/10 16:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
3 113
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
4 514
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
5 007
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
17 637
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
ТКР: в Сельцах находится более 1,5 тысячи мобилизованных

В Сельцах находится более 1,5 тысячи мобилизованных. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщает ТКР.

«Более 1,5 тысячи мобилизованных из Рязанской и Тамбовской областей находится в учебном центре в Сельцах», — говорится в сюжете телекомпании.

Ранее сообщалось, что в учебном центре под Рязанью находятся мобилизованные из Тульской области.

Напомним, военный комиссар Рязанской области Олег Серкез заявлял, что в рамках частичной мобилизации в регионе призовут три тысячи человек.