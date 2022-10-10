Рязанский минтранс предупредил о работах на железнодорожном переезде в Скопине

Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.

В Скопине несколько дней будет затруднено движение из-за работ на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

Движение будет затруднено через железнодорожный переезд 449 км по улице Пушкина в Скопине:

11 октября с 23:00 до 05:00 12 октября;

12 октября с 23:00 до 05:00 13 октября;

18 октября с 10:00 до 16:00;

19 октября с 10:00 до 16:00.

Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.