Рязанский минтранс предупредил о работах на железнодорожном переезде в Скопине
Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.
В Скопине несколько дней будет затруднено движение из-за работ на железнодорожном переезде. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
Движение будет затруднено через железнодорожный переезд 449 км по улице Пушкина в Скопине:
- 11 октября с 23:00 до 05:00 12 октября;
- 12 октября с 23:00 до 05:00 13 октября;
- 18 октября с 10:00 до 16:00;
- 19 октября с 10:00 до 16:00.
Водителей попросили учитывать информацию при планировании маршрута.