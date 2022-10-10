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Путин поручил губернаторам контролировать частичную мобилизацию

Президент Владимир Путин поручил держать под контролем соблюдение законодательства при проведении частичной мобилизации. Об этом передает ТАСС.

Путин провел совещание с главами регионов, избранными в сентябре. На онлайн-встрече присутствовал Павел Малков, которого также месяц назад назначили руководителем региона.

Президент призвал губернаторов оказать необходимую помощь родственникам мобилизованных россиян.

Он отметил, что при частичной мобилизации выявилось «достаточно бестолковщины». По его словам, проблемы накапливались долго.

«Все принятые решения по частичной мобилизации, включая соцгарантии и выплаты военным, должны неукоснительно соблюдаться», — сказал президент.

Путин поручил губернаторам продумать, как проводить работу по частичной мобилизации «по-современному». Предложения главы регионов должны предоставить президенту.