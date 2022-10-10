Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
11°
Втр, 11
11°
Срд, 12
11°
ЦБ USD 61.25 1 08/10
ЦБ EUR 59.98 1.74 08/10
Нал. USD 65 / 69.99 10/10 12:20
Нал. EUR 63.5 / 65.91 10/10 11:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
2 905
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
4 342
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
4 831
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
17 439
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Под Рязанью женщина на «Рено» сбила подростка
Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В Рязанском районе произошло ДТП с участием подростка. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 7 октября, примерно в 19.15 в Рязанском районе на 22-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Там 64-летняя жительница поселка Искра на автомобиле Renault Logan сбила пешехода — 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.