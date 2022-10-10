Под Рязанью женщина на «Рено» сбила подростка

Ребенок переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

В Рязанском районе произошло ДТП с участием подростка. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в субботу, 7 октября, примерно в 19.15 в Рязанском районе на 22-м километре автодороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». Там 64-летняя жительница поселка Искра на автомобиле Renault Logan сбила пешехода — 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

Ребенок получил травмы. Ей оказали медицинскую помощь.

Проводится проверка.