Под Рязанью прошел «Есенинский пробег»

В субботу, 8 октября, в Рыбновском районе прошел областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 127-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Основному забегу предшествовали детские забеги на один, три и пять километров. Трасса основного забега составила 21,1 километра и прошла местам есенинского края.

В соревнованиях поучаствовали более 800 любителей легкой атлетики из Московской, Рязанской областей, Тулы, Тамбова и других городов.

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, который отметил, что пробег проходит уже в 42 раз. Он пожелал участникам удачных стартов, а также насладиться красотами Есенинского края, преодолевая дистанцию забега.

На старте также присутствовала глава администрации Рыбновского района Елена Минкова.

Победителями по итогам пробега стали:

среди мужчин — Александр Именин (результат 01:08:52), среди женщин — Светлана Аристархова (результат 01:19:11);

второе место у Сергея Егоркина (01:10:58) и Ирины Шевченко (01:19:36);

третье место — Станислав Комиссаренко (01:11:16) и Надежда Сизова (01:19:41).

Победителей наградили кубками, грамотами, медалями и призами от организаторов.

Особый приз получил член сборной России по керлингу на колясках, заслуженный мастер спорта России Виталий Данилов, который принял участие в «Есенинском пробеге».

«В этом полумарафоне принимаю участие впервые, хотя по счету у меня это уже 41 полумарафон. Очень понравилось, особенно красота природы при прохождении дистанции», — отметил спортсмен.