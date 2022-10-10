Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 10
11°
Втр, 11
11°
Срд, 12
11°
ЦБ USD 62.31 1.06 11/10
ЦБ EUR 60.8 0.82 11/10
Нал. USD 65.01 / 67.8 10/10 14:10
Нал. EUR 62.8 / 65.91 10/10 16:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Советы психологов: как рязанцам справиться с паникой и апатией
Непрекращающийся поток новостей о частичной мобилизации...
7 октября 12:31
3 113
Осознанный выбор в пользу загородной жизни. Чем привлекателен поселок...
Поклонников загородного образа жизни среди рязанцев с к...
5 октября 15:05
4 514
Блинчики, покорившие мир. Как рязанские продукты начали продаваться в ...
Вы можете себе представить, как выглядят полтора миллиа...
4 октября 15:47
5 007
Список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которы...
Журналист РЗН. инфо изучил сайты правительства и админи...
29 сентября 09:15
17 637
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Все спецпроекты →
Под Рязанью прошел «Есенинский пробег»

В субботу, 8 октября, в Рыбновском районе прошел областной фестиваль бега «Есенинский пробег», посвященный 127-й годовщине со дня рождения Сергея Есенина. Об этом сообщили в региональном минспорте.

Основному забегу предшествовали детские забеги на один, три и пять километров. Трасса основного забега составила 21,1 километра и прошла местам есенинского края.

В соревнованиях поучаствовали более 800 любителей легкой атлетики из Московской, Рязанской областей, Тулы, Тамбова и других городов.

Заместитель министра физической культуры и спорта Рязанской области Игорь Мишин, который отметил, что пробег проходит уже в 42 раз. Он пожелал участникам удачных стартов, а также насладиться красотами Есенинского края, преодолевая дистанцию забега.

На старте также присутствовала глава администрации Рыбновского района Елена Минкова.

Победителями по итогам пробега стали:

  • среди мужчин — Александр Именин (результат 01:08:52), среди женщин — Светлана Аристархова (результат 01:19:11);
  • второе место у Сергея Егоркина (01:10:58) и Ирины Шевченко (01:19:36);
  • третье место — Станислав Комиссаренко (01:11:16) и Надежда Сизова (01:19:41).

Победителей наградили кубками, грамотами, медалями и призами от организаторов.

Особый приз получил член сборной России по керлингу на колясках, заслуженный мастер спорта России Виталий Данилов, который принял участие в «Есенинском пробеге».

«В этом полумарафоне принимаю участие впервые, хотя по счету у меня это уже 41 полумарафон. Очень понравилось, особенно красота природы при прохождении дистанции», — отметил спортсмен.