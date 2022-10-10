Песков заявил, что основные моменты спецоперации всегда обсуждаются с Путиным
Песков заявил, что основные моменты специальной военной операции «не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что основные моменты спецоперации на Украине обсуждаются с Владимиром Путиным. Об этом передает РБК.
Песков заявил, что основные моменты специальной военной операции «не могут осуществляться без докладов Верховному главнокомандующему».
«Это абсолютно нормальный процесс», — заявил Песков.
Напомним, утром 10 октября в Киеве и других крупных городах Украины прогремели взрывы. По всей стране объявили воздушную тревогу.
Это произошло после взрыва на Крымском мосту, который Владимир Путин назвал терактом украинских спецслужб.