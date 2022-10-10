Песков: безопасность Путина обеспечивается на надлежащем уровне

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о безопасности Владимира Путина в случае возможной ядерной атаки. Его слова в понедельник, 10 октября, привели РИА Новости.

По его словам, безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом имеющихся угроз.

«Безопасность президента обеспечивается на надлежащем уровне с учетом имеющихся угроз. А что касается ядерной риторики, которая в последние недели на самых различных уровнях подогревается на Западе и в США, то не хотим принимать в ней участие», — сказал представитель Кремля.