На биатлонном комплексе «Алмаз» прошел этап кубка России по биатлону «Мастерс»

В субботу, 8 октября, под Рязанью на биатлонном комплексе «Алмаз» прошел этап кубка России по биатлону «Мастерс». Об этом сообщили в региональном минспорте.

На открытии губернатор Павел Малков отметил, что соревнования такого уровня — большое событие для Рязанской области. На трассу комплекса уже выходили ранее известные биатлонисты, олимпийские чемпионы, победители кубков мира и Европы, в числе которых Антон Шипулин, Александр Логинов, Иван Черезов, Евгений Гараничев.

«Новые соревнования на Рязанской земле обязательно будут открывать новые имена, — сказал Павел Малков. — Сегодняшнее событие убеждает, что для занятий спортом нет никаких преград: ни сезонных, ни погодных, ни возрастных. Это еще и прекрасная возможность для рязанцев увидеть интересные яркие соревнования».

Глава региона отметил, что в регионе в числе приоритетов развитие физкультуры и спорта.

«Нужно, чтобы к спорту приобщалось как можно больше жителей Рязанской области. В этом нам помогает федеральный проект „Спорт — норма жизни“. А проведение знаковых спортивных мероприятий — это хороший стимул пойти в спортзал, на спортивную площадку и начать работать над собой», — сказал Малков.

На заключительном этапе кубка России по летнему биатлону «Мастерс» для биатлонистов старше 35 лет собрал в этом году собралось более 80 спортсменов из 16 регионов страны. Рязанскую область на соревнованиях представляют Ольга Векшина и Ольга Стрелкова. В течение двух дней состязания пройдут в дисциплинах: «спринт» и «масс-старт».

Завершающий этап посвящен началу кампании по подготовке и проведению на биатлонном комплексе «Алмаз» первого зимнего этапа кубка содружества по биатлону, который состоится в декабре. В международном турнире примут участие биатлонисты России и республики Беларусь.