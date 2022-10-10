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Мишустин утвердил план поддержки бизнеса в условиях мобилизации
По словам Мишустина, он поможет обеспечить стабильную работу российской экономики.

Российское правительство утвердило план поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Об этом в понедельник, 10 октября, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Утвержденный документ — план первоочередных мер в экономике по поддержке бизнеса в условиях частичной мобилизации. По словам Мишустина, он поможет обеспечить стабильную работу российской экономики.

Так, Минюсту и Минобороны предстоит разработать проект федерального закона, который позволит мобилизованным гражданам оставаться собственниками бизнеса. Призванным планируют дать пятидневную отсрочку на оформление доверенности новому руководителю и передачу дел, им продлят сроки уплаты налогов, страховых взносов и других обязательных платежей. Также для них предусмотрен перенос срока представления деклараций по налогами иной отчетности.

Помимо этого, планируется, что если мобилизованный не обеспечит своевременное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, к нему не будут применять штрафные санкции.