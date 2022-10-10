Минобороны опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам

Минобороны опубликовало кадры пуска ракет по украинским объектам. Видео появилось в Telegram-канале Shot.

В ведомстве добавили, что Россия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины. Цели удара были достигнуты, российским военным удалось поразить все назначенные объекта.

Напомним, в Киеве утром в понедельник, 10 октября, прогремело несколько взрывов. Момент удара попал на видео. Помимо Киева, удары также пришлись на Львов, Житомир, Тернополь и Днепр. Позже появилась карта ракетных ударов по городам Украины.