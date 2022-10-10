Медведев прокомментировал частичную мобилизацию в России

Зампред Совбеза России прокомментировал, как в России проходит частичная мобилизация. Об этом он сказал в интервью журналистке из Донбасса Надане Фридрихсон, опубликованном в ее Telegram-канале .

Медведев отметил, что мобилизация проходит «так, как она может проходить в стране, где ее не было более восьмидесяти лет».

«Есть истинный патриотизм, есть человеческие эмоции, есть стандартное раздолбайство», — сказал он.

Зампред Совбеза также заявил, что страна объединилась для защиты людей и Отечества.

«И это — залог нашей безусловной победы», — подчеркнул Медведев.