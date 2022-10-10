Аналитик Юшков: Украина будет обесточена, если все станции уничтожат

Стало известно, при каком условии будет обесточена вся Украина. Мнение в понедельник, 10 октября, высказал ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передал «МК».

В понедельник Россия нанесла несколько ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры, военного управления и связи. Как отметил аналитик, если разрушена одна энергосистема, то всегда есть та, что способна ее заменить. Чтобы Украина была полностью обесточена, по мнению Юшкова, нужно системно наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. Так в стране прекратятся железнодорожное сообщение, нормальные коммуникации, работа интернета и связи, останется без электричества вся Украина.

Юшков уточнил, что поэтому на Украине нужно уничтожать все сетевое хозяйство Украины.