В Скопинском районе двое мужчин украли части забора ради покупки наркотиков

В Скопинском районе у местной жительницы украли металлические конструкции для установки забора. Подозреваемых задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Скопинском районе у местной жительницы украли металлические конструкции для установки забора. Подозреваемых задержали, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию поступил звонок от 53-летней жительницы рабочего поселка Павелец. Женщина сообщила о двух подозрительных мужчинах возле ее дома, которые явно собирались что-то украсть.

На место выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что во дворе дома заявительницы пропали металлические изделия, предназначенные для установки уже частично возведенного забора.

Оперативники составили портрет «подозрительных мужчин». По описанию полицейские узнали 32-летнего ранее судимого за имущественные преступления жителя поселка. Мужчина трижды отбывал наказание за совершенные преступления и последний раз освободился из колонии около года назад.

В одном из пунктов приема вторсырья работники сообщили, что недавно двое мужчин действительно выручили деньги за сдачу подобных конструкций.

Оперативники уголовного розыска установили местонахождение 32-летнего местного жителя и его товарища и задержали их. Второй, 33-летний житель рабочего поселка, также ранее был судим за кражу.

По предварительной информации, злоумышленники знали, что хозяйка уезжает на работу в соседний населенный пункт и воспользовались моментом, чтобы украсть металл. Через пару дней злоумышленники намеревались повторить преступление, но скрылись, так как женщина находилась дома. Вырученные средства мужчины потратили на покупку наркотиков.

Эксперты проводят оценку стоимости похищенного, будет установлен ущерб. После этого следователи возбудят уголовное дело.