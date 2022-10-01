В Рязани оштрафовали водителей припаркованных на «зебре» машин

В Рязани патрульные полицейские зафиксировали два нарушения ПДД в одном и том же месте. Автомобили припарковали на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани патрульные полицейские зафиксировали два нарушения ПДД в одном и том же месте. Автомобили припарковали на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В пятницу, 30 сентября, сотрудники отдельного батальона ППС полиции при патрулировании улицы Октябрьской обратили внимание на Hyundai Solaris, припаркованный на пешеходном переходе. Машина перегораживала улицу. Водитель находился за рулем. Для оформления административного протокола на место вызвали экипаж ГИБДД.

Через два часа на том же месте сотрудники ППСП увидели, что на «зебре» стоит автомобиль Volkswagen Polo. На место вновь вызвали сотрудников ДПС.

В обоих случаях инспекторы ГИБДД вынесли постановления о привлечении водителей к ответственности, предусматривающей наложение административного штрафа в размере 1 тысячи рублей.