В России с 1 октября заработали электронные водительские права

С 1 октября в тестовом режиме в России начали действовать электронные водительские права. Его можно предъявить через мобильное приложение «Госуслуги Авто», сообщает РИА Новости.

С 1 октября в тестовом режиме в России начали действовать электронные водительские права. Его можно предъявить через мобильное приложение «Госуслуги Авто», сообщает РИА Новости.

Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронного водительского удостоверения. Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.

Черников добавил, что готовятся необходимые поправки в ПДД, чтобы электронный документ стал полностью законным. Также идет работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе офлайн.

Начальник ГИБДД выражал надежду, что документ станут использовать большинство водителей.