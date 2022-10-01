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В Монголии заявили о выдаче ВНЖ всем желающим россиянам
Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим россиянам. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр, сообщает информационный портал centralasia.media.

Власти Монголии готовы выдавать вид на жительство всем желающим россиянам. Об этом в пятницу, 30 сентября, заявил начальник отдела иммиграционного агентства Монголии Нэргуйн Ууганбаяр, сообщает информационный портал centralasia.media.

По его словам, за один день около 160 россиян продлили свои визы на 30 дней. Сейчас граждане России и Монголии могут путешествовать без визы сроком на месяц в обе стороны.

Он пояснил, что россияне обращаются с заявлением о пребывании в стране на определенный период. Из-за этого было принято решение предоставлять соответствующую категорию вида на жительство подавшим заявление гражданам России.

«В случае долгосрочного проживания необходимо получить соответствующую категорию визы до въезда на территорию страны. Долгосрочный вид на жительство выдается на основании получения визы соответствующей категории», — подытожил Ууганбаяр.