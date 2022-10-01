В Кремле объяснили изменение даты начала осеннего призыва

В Кремле объяснили, почему осенний призыв перенесли на 1 ноября. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В Кремле объяснили, с какой целью осенний призыв перенесли на 1 ноября. Об этом рассказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, решение сдвинуть начало осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября связано с перегрузкой военкоматов.

«Сейчас военкоматы сильно перегружены в связи с частичной мобилизацией. Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников срочников», — пояснил Песков.

Напомним, ранее указ об осеннем призыве подписал президент Владимир Путин. Ожидается, что в его рамках в армию призовут 120 тысяч молодых людей от 18 до 27 лет.

В Генштабе ответили, где будут проходить службу срочники.